Губернатор Югры объявила 2019 год в регионе Годом семьи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноя — РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила 2019 год в регионе Годом семьи.

Комарова в субботу представила отчет о результатах деятельности правительства автономного округа и обращение к жителям, депутатам и представителям общественности.

"Опираясь на мнение большинства югорчан, принявших участие в голосовании по выбору темы следующего года, именно с семьи предлагаю открыть дорогу к тысячелетнему рубежу Югры. Предлагаю объявить будущий 2019 год, первый год нового века нашей истории, Годом семьи в Югре", — сказала глава региона.

Она выразила убежденность в том, что нынешнее молодое поколение югорчан ждут не менее величественные открытия, достижения и планы, и в основе их успеха — прочность семейных отношений.

"Соглашусь с главой государства, что чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем гуманнее и сильнее наше общество, увереннее его будущее. Слова президента подтверждают последние данные ВЦИОМ, согласно которым подавляющее большинство наших соотечественников считают, что счастливыми их делает семья. Значимость данного фактора с каждым годом только увеличивается", — подчеркнула Комарова.

Ранее сообщалось, что тематику предстоящего года предложили выбрать жителям автономного округа. Обсуждения прошли в два этапа: сбор предложений и онлайн-голосование, в котором были представлены самые популярные варианты. Так, по данным правительства региона, участие в выборе темы года приняли почти 7 тысяч человек. Почти 45% голосов собрала тема "Год молодых семей", еще четверть респондентов выбрали "Год многодетной семьи".

Уходящий год в автономном округе был объявлен губернатором Годом гражданского согласия, 2017-й — Годом здоровья.

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