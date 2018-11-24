Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Облачная погода с небольшим снегом и порывистым ветром ожидается в Москве в субботу, максимальная температура воздуха днём составит от 0 до минус 2 градусов, сообщили в центре погоды "Фобос".

"На погоду столичного региона окажет влияние циклон, приближающийся с северо-востока. Он закроет небо плотными облаками, местами вызовет небольшой снег и удержит показания термометров в зоне отрицательных значений", — рассказали в центре погоды в субботу.

По данным "Фобос", максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до —2 градусов, в Подмосковье от —4 до +1 градуса.

Ветер прогнозируется западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Синоптики предупреждают, что на дорогах и тротуарах местами наблюдается гололедица.