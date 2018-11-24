Власти Москвы приступили к благоустройству парка Победы в Зеленограде

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Работы по комплексному благоустройству и озеленению парка Победы общей площадью 26,5 гектара стартовали в Зеленограде, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Это общественное пространство расположено в самом центре Зеленограда, к нему прилегают три жилых микрорайона. Центральным элементом территории является Большой городской пруд, с одной стороны которого расположился парк Победы, а с другой – дендропарк", — рассказал Бирюков в субботу.

По его словам, парк Победы уже более трех десятков лет пользуется популярностью у жителей Зеленограда, однако существующая инфраструктура озелененной территории находится в неудовлетворительном состоянии.

"Главная задача благоустройства – сделать территорию парка более привлекательной, уютной и комфортной для всех зеленоградцев", — заявил заместитель мэра.

Он уточнил, что в ходе благоустройства будет проведена экологическая реабилитация Большого городского пруда, вдоль его берегов появится живописный прогулочный променад.

"Капитальный ремонт ожидает и главную достопримечательность парка — многоступенчатый фонтан "Каскад", — подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

Вице-мэр пояснил, что в ходе комплексного благоустройства в парке обновят дорожно-тропиночную сеть, установят малые архитектурные формы, отремонтируют капитальные и временные сооружения: подпорные стенки с подсветкой, флагштоки и лестничные марши. На территории высадят новые деревья и кустарники, появится более 1 тысячи квадратных метров цветников, уложат более 200 тысяч квадратных метров газона.

Для создания уютной атмосферы в парке Победы и дендропарке установят более 500 опор освещения и более 500 боллардов — светильников высотой около метра.

"По просьбе местных жителей обустроят современную детскую площадку площадью более 1 тысяч квадратных метров. Кроме того, на примыкающих к парку Центральном проспекте и Озерной аллее установят остановочные павильоны нового типа", — отметил заместитель мэра.

Он добавил, что завершить благоустройство парка Победы в Зеленограде планируется в 2019 году.