Путин покормил карпов во время прогулки по крымскому саду

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра территории гостиничного комплекса Мрия в Ялте. 23 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра территории гостиничного комплекса Мрия в Ялте. 23 ноября 2018

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин покормил карпов во время прогулки по саду крымского гостиничного комплекса "Мрия". Кадры показал телеканал "Россия-1".

Именно в этом комплексе прошло заседание президиума Госсовета, на котором обсуждали выполнение "майского указа". Оно прошло в новом формате — "без галстуков".

Перед началом заседания глава государства проехал по территории на электрокаре, посетил детский парк, а затем заглянул в японский сад.

Путин покормил рыбок pic.twitter.com/1qvljd13sY — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 ноября 2018 г.

Во время прогулки Путин и глава Сбербанка Герман Греф, который составил компанию президенту, зашли на мостик над прудом, где плавали карпы. Путину предложили их покормить и протянули миску с кормом для рыб. Глава государства воспользовался предложением и бросил рыбам пару горстей корма, который карпы тут же съели.