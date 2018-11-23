Путин покормил карпов во время прогулки по крымскому саду

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин покормил карпов во время прогулки по саду крымского гостиничного комплекса "Мрия". Кадры показал телеканал "Россия-1".
Перед началом заседания глава государства проехал по территории на электрокаре, посетил детский парк, а затем заглянул в японский сад.
Путин покормил рыбок pic.twitter.com/1qvljd13sY— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 ноября 2018 г.
Во время прогулки Путин и глава Сбербанка Герман Греф, который составил компанию президенту, зашли на мостик над прудом, где плавали карпы. Путину предложили их покормить и протянули миску с кормом для рыб. Глава государства воспользовался предложением и бросил рыбам пару горстей корма, который карпы тут же съели.