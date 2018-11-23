КРАСНОДАР, 23 ноя — РИА Новости. Кубань разработает межрегиональный календарь туристских мероприятий, в который войдут события четырех южных регионов, участвующих в реализации проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", сообщает пресс-служба администрации региона.

Календарь позволит гостям и жителям края найти всю информацию о проходящих в южных регионах событиях.

В маршруты "Золотого кольца Боспорского царства" включено около 30 связанных с историей Боспора памятников и современных объектов турпоказа, располагающихся в 15 городах регионов Юга России. Федеральное агентство по туризму включило "Золотое кольцо Боспорского царства" в топ-10 приоритетных маршрутов страны, ориентированных на въездной туризм.

"Краснодарский край разработает межрегиональный календарь туристских мероприятий. В него войдут события четырех южных регионов, участвующих в реализации проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Помимо Кубани, это Крым, Ростовская область и Севастополь", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, речь об этом шла в ходе круглого стола на международном форуме SIFT в Сочи. По словам участников мероприятия, организация событийных мероприятий позволяет не только привлечь дополнительное число туристов, но и расширить уже существующие предложения рынка.

"Календарь будет опубликован на портале проекта и в социальных сетях. Навигация сервиса позволит гостям и жителям края не только найти всю информацию о проходящих в южных регионах событиях, но и перейти на сайт организаторов мероприятия", — цитируются в сообщении слова руководителя событийной дирекции "Курортов Краснодарского края" Василисы Головиной.

Международный туристский форум SIFT проходит в Сочи 22-23 ноября. В пятый раз на важнейшей деловой турплощадке России собрались профессионалы внутреннего и въездного туризма. Участниками форума стали более 200 ведущих предприятий туриндустрии, площадь экспозиции составляет 5 тысяч квадратных метров. В рамках мероприятия проходит более 20 мастер-классов, семинаров-тренингов, бизнес-игр и панельных сессий.

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