Эксперт отметил успехи крымских производителей вин

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Отдельные крымские производители вин за почти пять лет стали успешно конкурировать с российскими и зарубежными виноделами, считает директор Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, академик РАН Лев Оганесянц.

"Очень радует меня Крым. Еще и пяти лет нет, как мы вместе, но они такой шаг сделали. Сегодня они очень конкурируют с ведущими мировыми производителями вина. Это значит, что есть у нас таланты. Особенно мне хотелось отметить вина", — сказал Оганесянц в ходе церемонии награждения победителей международного конкурса вин и спиртных напитков.

В пятницу институт напитков РФ определил победителей престижного международного профессионального конкурса вин и спиртных напитков. Состязание виноделов проходило под патронатом Международной организации винограда и вина (OIV), регулирующей производство напитка по всему миру, и при поддержке Российской академии наук.

В этом году на конкурсе были представлены вина и крепкие напитки из 17 стран: России, Австралии, Азербайджана, Армении, Аргентины, Грузии, Греции, Италии, Испании, Ливана, Португалии, Франции и других стран. Всего профессиональная комиссия изучила почти 300 образцов.