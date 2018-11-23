МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова попросит областную прокуратуру Рязанской области проверить законность действий органов опеки, которые отобрали у семьи детей после пожара в доме и поместили их в реабилитационный центр, так как в новом доме не было спальных мест, сообщили в пресс-службе Кузнецовой.

Ранее на ситуацию в Рязанской семье обратила внимание "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР), сообщив, что восьмилетний мальчик, спасший своих брата и сестёр во время пожара и получивший за это награду от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, был помещён в социально-реабилитационный центр, так как в новом жилье, которое предоставили его родителям, не было кровати и столов, и органы опеки решили, что для детей будет лучше находиться отдельно от отца и матери до устранения этих "недостатков".

"Я рада, что семья снова вместе, на беду откликнулось много людей с желанием оказать помощь. Да, ситуация благодаря главе региона и нашему вмешательству разрешилась быстро, но мы обратимся в областную прокуратуру для проверки законности действий органов опеки и попечительства", — заявила Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба. В аппарате детского омудсмена отметили, что 23 ноября по заявлению мамы детей из Чучковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних вернут в семью.

"К помощи семье подключились благотворительные организации и бизнес-сообщество, предоставив семье материальную помощь для приобретения предметов первой необходимости, бытовых нужд и одежды. Фонд соцзащиты населения Рязанской области готовит документы для предоставления многодетной семье адресной материальной помощи еще на 50 тысяч рублей", подчеркнули в пресс-службе детского омбудсмена.

Ранее в "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) заявили, что последним препятствием для возвращения детей в семью из органов опеки стало отсутствие спальных мест и письменного стола, за которым старшие дети могли бы учить уроки.

"Молодогвардейцы приобрели всю необходимую мебель, уже сегодня она будет установлена в квартире. В понедельник, после того как органы опеки убедятся, что для детей созданы необходимые условия, Максим вместе с братом и сестрами смогут вернуться домой", — сообщает МГЕР.