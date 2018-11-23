МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Награждение победителей экологического конкурса для студентов "Арт-Эко" прошло в Центральном доме архитектора в Москве в четверг, три объекта-победителя разместят в субботу в Лианозовском парке столицы, ещё один будет реализован на природной территории "Тропарево" до конца года, сообщила журналистам в пятницу замруководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.
"Три из четырёх объектов-победителей уже завтра появятся в Лианозовском парке, мы презентуем их там. Ещё один проект, "Эко-тропа", мы запустим в парке Тропарево в этом году", — рассказала Струкова.
Одним из проектов в Лианозовском парке станет арт-объект "Синяя птица", выполненный в виде книжного стеллажа, на полках которого выложено слово "театр". Как пояснили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы, незаполненные отсеки можно использовать как кормушки для птиц, а гости парка, подняв голову, смогут увидеть небо через силуэт птицы.
"Второе место заняла работа "Отель для насекомых". Отель – это постройка в виде сота, привычного и узнаваемого объекта. Он призван стать уютным, безопасным и отвечающим всем потребностям насекомых условиям. "Жилище" создано из экологических, природных материалов", — рассказали в ведомстве.
Кроме того, до конца 2018 года на природной территории "Тропарево" реализуют ещё один студенческий проект-победитель "Эко-тропа", представляющий собой вариант системы навигации для природной территории. На объекте будут расположены кормушки для птиц, "гостиницы" для насекомых, а также организованы места для раздельного сбора отходов, отметили в ведомстве.