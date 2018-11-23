В Иркутском центре по борьбе со СПИД объяснили покупку дорогого iPhone

ИРКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями объяснил, что покупает дорогой смартфон и передвижные пункты тестирования для рабочих целей и не на государственные средства, а за счет гранта по контракту с Университетом штата Вирджиния (США).

Ранее в СМИ появились сообщения, что Иркутский СПИД-центр купил через систему госзакупок iPhone XS Max стоимостью 123 тысячи рублей, высказывались сомнения в целесообразности трат.

Пресс-секретарь медицинского учреждения пояснил РИА Новости, что смартфон приобретен не на бюджетные деньги и необходим для рабочих целей. "Телефон приобретен на средства контракта между Центром СПИД и Университетом штата Вирджиния (США), который выступает подрядчиком по гранту фонда Элтона Джона. Бюджет данного контракта предполагает, в частности, приобретение смартфонов", — рассказал РИА Новости пресс-секретарь Иркутского центра СПИД Василий Бучинский.

Он уточнил, что технические возможности устройства позволяют обеспечить качественную видеосвязь при отсутствии стационарного интернета, к примеру, на акциях по тестированию. Врачи с его помощью могут дистанционно провести прием или консультацию. "Функционал данного телефона предполагает также установку служебных приложений для работы волонтеров на выезде, что позволит в режиме онлайн вносить изменения в карту пациента и передавать их врачам", — добавил Бучинский, отметив, что в рамках контракта, кроме смартфонов, планируется покупка новых передвижных пунктов тестирования.

"Оборудование, медикаменты и лабораторная база Иркутского центра СПИД всегда поддерживаются на высоком уровне. Для этого организуются закупки наиболее качественного медицинского и диагностического оборудования, аналогов которым нередко нет в нашей стране", — отметили в СПИД-центре.

Приангарье является одним из самых неблагополучных регионов в плане распространения ВИЧ-инфекций. В 2017 году в области впервые за два десятилетия была отмечена тенденция к стабилизации ситуации. С начала 2018 года специалистами зафиксировано снижение заболеваемости на 8,9%.