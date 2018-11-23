Миронов выступил против инициативы обязать безработных платить взносы

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что не поддерживает законопроект, которым предлагается обязать неработающих россиян платить страховые взносы.

Ранее автор инициативы, член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что соответствующая инициатива будет внесена в нижнюю палату в 2019 году. Согласно тексту законопроекта, который имеется в распоряжении РИА Новости, граждане, признанные незанятыми, будут обязаны уплачивать страховые взносы самостоятельно в социальные фонды, исходя из размеров минимальной заработной платы.

Миронов отметил, что социальное обеспечение должно быть предусмотрено для всех граждан, взносы в фонды должны быть добровольными.

"Социальное обеспечение должно решаться следующим образом: если у нас есть обязанность государства по здравоохранению и образованию — это обязанность государства для всех наших граждан, работают они, не работают, пенсионеры… Но, кстати… мы предлагали — давным-давно закон такой лежит — добровольно, по ставке 6% любой, кто считает нужным, платит эти взносы… Это только добровольно, никакой принудиловки быть не должно, уж тем более никаких штрафов", — заявил Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

Совет Федерации в пятницу одобрил закон о проведении в 2019-2028 годах эксперимента по установлению специального налогового режима — налога на профессиональный доход — в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Новый режим для самозанятых предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в 13% платить не будут.