Жители Москвы принесли более 20 самодельных домиков для уток гоголей

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Акция по сбору самодельных домиков для уток гоголей завершилась в Москве, жители принесли более 20 гоголятников, которые они собрали самостоятельно по предоставленным чертежам, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования в пятницу.

Акция по сбору домиков началась 1 ноября и была призвана помочь увеличить популяцию утки гоголя в городе.

"Всего жители принесли более 20 гоголятников, в которых уже в апреле утки смогут поселиться и вывести потомство… На акцию "Мосприроды" откликнулись детские сады, школы и просто неравнодушные жители, кто-то изготавливал гоголятник всей семьей", — рассказали в пресс-службе департамента.

Специалисты "Мосприроды" развесят гоголятники 26 ноября в Терлецком парке на востоке столицы, уточняется в сообщении.

Как сообщали ранее специалисты "Мосприроды", гоголь — красивая коренастая птица. Самцы весной имеют контрастную окраску из сочетания белого и черного. Особый отличительный признак – округлое белое пятно на щеке между клювом и глазом. Гоголи облюбовали именно восточную часть города. Все потому, что для гоголя здесь наилучшие условия – несколько крупных прудов и возрастные деревья, в частности, липы и дубы.