Жители Москвы принесли более 20 самодельных домиков для уток гоголей

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Акция по сбору самодельных домиков для уток гоголей завершилась в Москве, жители принесли более 20 гоголятников, которые они собрали самостоятельно по предоставленным чертежам, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования в пятницу.
"Всего жители принесли более 20 гоголятников, в которых уже в апреле утки смогут поселиться и вывести потомство… На акцию "Мосприроды" откликнулись детские сады, школы и просто неравнодушные жители, кто-то изготавливал гоголятник всей семьей", — рассказали в пресс-службе департамента.
Специалисты "Мосприроды" развесят гоголятники 26 ноября в Терлецком парке на востоке столицы, уточняется в сообщении.
Как сообщали ранее специалисты "Мосприроды", гоголь — красивая коренастая птица. Самцы весной имеют контрастную окраску из сочетания белого и черного. Особый отличительный признак – округлое белое пятно на щеке между клювом и глазом. Гоголи облюбовали именно восточную часть города. Все потому, что для гоголя здесь наилучшие условия – несколько крупных прудов и возрастные деревья, в частности, липы и дубы.
"Иногда здесь все же селятся птицы, в этом году большая синица даже вывела в одном из домиков потомство. Но чаще всего эти хоромы пустуют – больно уж густонаселенная площадь", – с улыбкой говорит Волков.
"В Москве это, прежде всего, синицы. У нас не так много дупловых деревьев, в которых они могли бы выводить птенцов, поэтому создание и развешивание скворечников – не вмешательство в природу, а помощь", – объясняет специалист.
Чаще всего в природных зонах Москвы можно встретить именно синичники. От обычных скворечников они отличаются не только диаметром летка, то есть "парадного входа" в домик, но и другими параметрами.
Высота скворечника, например, должна быть не ниже 27 сантиметров, ширина и глубина – по 15 сантиметров, а диаметр летка – от 5 до 6 сантиметров. Синичник в высоту чуть ниже, до 20 сантиметров, с более узким летком. Его диаметр лучше не делать больше 3,5 сантиметров, чтобы гнездо не смогли разграбить вороны. Для белой трясогузки, обыкновенной горихвостки и зарянки подойдет полудуплянка – домик с полуоткрытым широким входом.
"Самые большие гнездовья делаются для более крупных птиц: гоголей, серых неясытей. Размер литка для гоголей, например, целых 10 сантиметров, а высота – около 70. Это хотя и небольшая, но все-таки утка", – говорит Волков.
"Пластиковые бутылки, тетрапакеты, картон – все это мусор, и его не стоит нести в лес. Лучше всего подойдет сухое дерево, не очень толстые доски или даже фанера", – перечисляет специалист.
Хотя птичий дом – максимально простая конструкция, с созданием которой справятся и школьники, есть в нем один важный нюанс. Изнутри передняя стенка скворечника, в которой вырезается леток, обязательно должна быть "лохматой", отмечает Волков.
"Мы используем либо нестроганые доски, либо делаем насечки на строганых. Это необходимо, чтобы птенцы могли выбраться, цепляясь за поверхность коготками. Если этого не сделать, они могут остаться в гнезде и погибнуть", – объясняет эксперт.
"Единственное, что можно сделать – это съемную крышку. После гнездового периода, когда птицы покидают скворечники, мы периодически чистим их от накопившегося мусора", – говорит Волков.
В среднем деревянный или фанерный скворечник служит на благо природы от трех до четырех лет. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" предпочитают крепить их с помощью проволоки: по краям домика вбиваются гвозди, на концах проволоки делаются "ушки" и надеваются на шляпки в обвод ствола. При этом полностью опоясывать дерево проволокой не стоит. По мере его роста стальная нить будет натягиваться и может серьезно навредить насаждению.
"Важно не кормить птиц зимой, а именно подкармливать. Не вся человеческая еда пригодна для кормежки насекомоядных птиц. Например, пернатым ни в коем случае нельзя давать соленое. Из-за интенсивного метаболизма соль для них губительна", – отмечает Волков.
"Кормушки никак не влияют на способность птиц самостоятельно искать себе прокорм. А вот в сильный мороз и ледяной дождь, когда деревья и насекомые под корой скрываются под ледяным наростом, кормушки спасают птиц от настоящего голода. Главное, подходить к этому ответственно", – говорит Волков.