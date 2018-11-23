Минсельхоз призвал аграрные вузы оптимизировать расходы

КРАСНОДАР, 23 ноя — РИА Новости. Заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев считает, что в некоторых аграрных вузах можно оптимизировать расходы, сократив число проректоров и избавившись от лишних служебных машин.

Всероссийское совещание, на котором обсуждают перспективы развития аграрного образования и науки, проходит в пятницу в Краснодаре. В нем участвуют ректоры 54 ведущих аграрных вузов России.

"Еще раз посмотрите на свою систему оптимизации расходов. Мы сегодня где-то на отдельных площадках вузов по 30 миллионов в год платим, отапливая улицу. … Где-то мы имеем чрезмерное количество проректоров, кабинетов, машин и всего остального, сопровождающей нагрузки. Это абсолютно неправильно. Необходимо сосредоточиться на вопросах образования, вузовской науки, прикладной и заниматься делом, поэтому за системой расходов нужно максимально следить", — сказал Лебедев в ходе совещания.

Ранее сообщалось о планах Минсельхоза РФ ввести новые подходы в оценке аграрных вузов, что позволило бы преобразовать некоторые низкорейтинговые учебные заведения в филиалы ведущих профильных университетов.