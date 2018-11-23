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Темрезов: лучшие студенты столичных вузов из КЧР получат спецстипендию

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© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧРЕжегодная встреча главы КЧР Рашиды Темрезовы с молодежью из республики, живущей и учащейся в МосквеЕжегодная встреча главы КЧР Рашиды Темрезовы с молодежью из республики, живущей и учащейся в Москве
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧР

ЧЕРКЕССК, 23 ноя — РИА Новости. Лучшие студенты вузов Москвы и Санкт-Петербурга из Карачаево-Черкесии будут получать специальную стипендию от региона, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на ежегодной встрече с молодежью из республики, живущей и учащейся в столице.

В настоящее время в КЧР господдержку получают студенты вузов, расположенных на территории республики — для отличников учреждены стипендии главы республики и именные стипендии правительства региона.

"У нас есть порядка 4-5 категорий стипендий для студентов вузов и молодых ученых. В прошлом году я принял решение, чтобы денежное вознаграждение за успехи получали и учащиеся среднеспециальных учреждений, и школьники. Теперь стипендия будет назначена для лучших студентов, обучающихся в Москве и Санкт-Петербурге",- отметил Темрезов.

На встрече, которая прошла в стенах Финансового университета при правительстве РФ, присутствовали студенты из различных вузов, обучающиеся в столице. Молодежь задала главе республики более 60 вопросов на темы экономики, сельского хозяйства, туризма, образования, культуры, трудоустройства.

Ряд вопросов касался развития туристической отрасли и возможного участия молодежи в реализации инвестпроектов. Темрезов поручил Минэкономики республики в индивидуальном порядке рассмотреть все предложения, поступающие от молодежи по туризму и иным сферам, предоставить им всю необходимую информацию о существующих проектах и действующих мерах господдержки и льготах для бизнеса. Такое же поручение получил региональный министр туризма, курортов и молодёжной политики в ответ на желание студентов работать в молодежном и общественном секторах.

Темрезов также поддержал предложение из зала о том, чтобы направлять студентов из Москвы на практику в родную республику.

В ответ на вопрос о строительстве в регионе аэропорта, глава региона ответил, что "все же отдает приоритет проекту строительства автомагистрали к Чёрному морю". "Эта дорога могла бы соединить несколько федеральных округов и субъектов, прошла бы транзитом через всю республику и стала бы локомотивом развития малого и среднего бизнеса", — пояснил Темрезов.

© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧРЕжегодная встреча главы КЧР Рашида Темрезова с молодежью из республики, живущей и учащейся в Москве
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧР
Ежегодная встреча главы КЧР Рашида Темрезова с молодежью из республики, живущей и учащейся в Москве

Молодежь интересовалась и вопросами спорта. В республике в последние годы построено немало спортивных объектов, а количество базовых видов спорта, которым оказывается бюджетная поддержка, возросло с двух до 14. По словам главы республики, приоритет в регионе отдается развитию массового спорта. "Надо помнить, что количество людей, занимающихся спортом, за последние шесть лет возросло втрое! При этом в регионе оказывается поддержка перспективным спортсменам и их тренерам, которые потенциально будут участвовать в соревнованиях следующего олимпийского цикла", — сказал глава КЧР.

Студент одного из столичных вузов попросил главу республики дать оценку ситуации с недавними публикациями в СМИ и в интернете, которые хотят внести разлад между народами КЧР, носят провокационный характер. Темрезов подчеркнул, что особую роль в сохранении стабильной общественно-политической обстановки на территории региона играет сам многонациональный народ КЧР.

"Общественно-политическая обстановка в республике стабильна. Во многом, это заслуга наших народов. А если говорить об этнической напряженности, то я не считаю, что на территории северокавказских республик она такова. Как правило, и все мы об этом знаем, ситуацию начинают лоббировать определенные заинтересованные лица, которым эта дистабилизация в обществе выгодна", — подчеркнул глава КЧР.
Более того, отметил Темрезов, несмотря на то, что в Конституции КЧР прописаны пять субъектообразующих народов, "все национальности, проживающие на территории региона, также считаю субъектообразующими".

Глава КЧР подписал соглашение о взаимодействии с военно-морской академией
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава КЧР подписал соглашение о взаимодействии с военно-морской академией
По его словам, власть будет жестко реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию ради сохранения спокойствия и стабильности в регионе. "Никаких попыток раскачать или дестабилизировать ситуацию на межнациональном или межконфессиональном уровне не позволят ни власть, ни правоохранительные органы, ни структуры органов безопасности, ни сами люди", — указал он.

В ходе встречи Темрезов поддержал прозвучавшее предложение провести на территории республики Всероссийский слёт школьных поисковых отрядов.

Глава КЧР также обратил внимание участников встречи на новый масштабный проект "Кадровый резерв Карачаево-Черкесской республики", который в ближайшее время стартует в регионе. "Каждый, кто хочет быть полезным родной республике, обладает необходимым багажом знаний и опыта, сможет принять участие в этом проекте и на конкурсной основе стать претендентом на трудоустройство в органы государственной, муниципальной власти или на производстве", — сказал Темрезов.

В завершение встречи Темрезов вручил благодарственные письма главы республики студентам столичных вузов, показывающим отличные успехи в учебе.

"Мы заложили хорошую традицию — встречаться с молодежью. Эта встреча подарила массу положительных эмоций, но, главное, позволила на многие вещи посмотреть глазами молодого поколения. Порадовала и широта взглядов молодежи на многие процессы, которые происходят в обществе, их заинтересованность в развитии своей малой родины. Живой интерес к развитию экономики, сельского хозяйства, туризма, здравоохранения говорит о том, что студенты в будущем готовы упорно работать и приносить пользу Карачаево-Черкесии", — прокомментировал Темрезов.

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