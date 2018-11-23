В Ивановской области за пять лет число многодетных семей увеличилось на 60%

ИВАНОВО, 23 ноя — РИА Новости. В Ивановской области за последние пять лет число многодетных семей увеличилось на 60%, с начала этого года — на 6,8%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

В городе Иваново 23 ноября состоялся Межрегиональный семейный форум "Многодетная Россия", в котором приняли участие более 100 многодетных семей.

"В рамках форума, который прошел в преддверии Дня матери, состоялось чествование многодетных матерей Ивановской области, достойно воспитывающих детей, успешно сочетающих материнство и профессиональный долг. В настоящее время в регионе проживает 7544 многодетных семей. С начала года их количество увеличилось на 6,8%. Всего за последние пять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось на 60%", — сообщил собеседник агентства.

Участниками стали форума семьи из Москвы, Владимирской, Ивановской, Московской, Ярославской областей, Краснодарского края и Республики Коми. В рамках форума прошла пленарная сессия, представлены презентации положительного опыта, социальных практик и проектов, направленных на поддержку многодетных семей.

В пресс-службе добавили, что форум был посвящен четырем значимым вопросам: законодательным инициативам в области поддержки семей, вопросам отцовства, социального предпринимательства и самозанятости. Отдельная секция была посвящена молодым семьям.

Организатором форума выступила Ивановская областная общественная организация помощи многодетным семьям "МногоДетки" совместно с департаментом социальной защиты населения Ивановской области при поддержке Общественной палаты России.

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