Эксперт назвал борщевик острой экологической проблемой Подмосковья

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Широкое распространение борщевика Сосновского на территории Подмосковья является одной из самых значительных экологических проблем региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе экологии и природопользования Московской области со ссылкой на сотрудника МГУ имени Ломоносова, специалиста по растениям-интродуцентам Никиту Кадетова.

В четверг немецкая газета Suddeutsche Zeitung опубликовала статью, в которой назвала борщевик в России настоящим стихийным бедствием. По данным газеты, сорняк, изначально произрастающий на Кавказе, захватил среднюю полосу России.

"Особую угрозу представляет то, что этот вид расселяется не только вдоль дорог и по сорным местам, но и по залежам, полям, вырубкам, вдоль речных долин, то есть внедряется в естественные растительные сообщества. Часто он образует густые непроходимые заросли, практически уничтожая существовавшие ранее сообщества. Широкое распространение борщевика Сосновского, таким образом, является одной из самых острых экологических проблем Подмосковья, в ряде пунктов его вполне можно назвать бедствием", — сказал Кадетов, слова которого приводит пресс-служба.

По словам Кадетова, распространение борщевика опасно для экологического состояния региона тем, что его разрастание приводит к обеднению видового состава растительности, вплоть до угрозы сохранности целого ряда редких видов. Кроме того, борщевик опасен для здоровья людей и экономического благополучия области с зараженными землями.

"Внедрение борщевика несет угрозу как со стороны здоровья человека: в первую очередь за счет ожогов, известны летальные исходы для маленьких детей при обширных ожогах… При этом расселение вида несет и значительные экономические потери: истребление вида и последующая рекультивация земель и противоэрозионные мероприятия, сложность борьбы с видом в долинах рек", — пояснил эксперт.

Он также упомянул, что активное расселение борщевика в Средней полосе России, в том числе в Подмосковье, началось в 1980-х годах после прекращения культивации растения. Изначально сорняк был распространен на Кавказе, его возделывали в послевоенное время в качестве корма для животных. Лишь позднее стало известно, что специфический запах борщевика сохраняется в мясе и молоке.

Статья закона об административной ответственности для собственников земельных участков в Подмосковье, которые отказываются вести борьбу с борщевиком, вступила в силу с 1 ноября 2018 года. Согласно закону, штрафы для юридических лиц составляют от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц — до 20 до 50 тысяч рублей, а для физических лиц — от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

Борщевик — ядовитое растение, достигающее в высоту четырех метров — каждое лето захватывает российские поля. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу. Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цветения.