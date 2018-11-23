В Ростове-на-Дону родственникам фронтовиков вручили госнаграды СССР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя – РИА Новости. Военный комиссар Ростовской области Южного военного округа вручил десять государственных наград СССР родственникам ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"За проявленное мужество и героизм, проявленные фронтовиками в боях в 1944-1945 годах, наследникам ветеранов в торжественной обстановке были вручены удостоверения к государственным наградам СССР, а также дубликаты наград, которые не были по разным причинам вручены им при жизни", — сказал он, уточнив, что среди них — ордена Отечественной войны разных степеней, ордена Славы, Ордена Красной Звезды, Орден Красного Знамени и медаль "За Отвагу".

Всего в течение года сотрудниками военных комиссариатов на территории ЮВО вручено более 100 государственных наград родственникам фронтовиков, не награжденных за подвиги, совершенные в боях Великой Отечественной войны.