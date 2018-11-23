ОНФ передал в ГД поправки к проекту о наказании за нацистскую символику

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Общероссийский народный фронт передал в Госдуму РФ предложения по корректировке законодательства, которое на данный момент предусматривает наказание за любую демонстрацию нацистской символики, в том числе без цели пропаганды ее идеологии, сообщает пресс-служба движения в пятницу.

"Общероссийский народный фронт направил в комитет Госдумы по культуре предложения по корректировке законодательства, которое предусматривает сейчас наказание за любую демонстрацию нацистской символики, в том числе без цели пропаганды ее идеологии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты ОНФ считают необходимым внести изменения в законодательство и исключить возможность привлечения граждан к ответственности за демонстрацию нацистской символики, когда это делается в учебных, научных, культурных и просветительских целях и не сопровождается пропагандой идеологии нацизма.

"Они подготовили проект поправок в КоАП РФ, а также в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и в закон "О противодействии экстремистской деятельности"", — говорится в сообщении.

По данным движения, эксперты ОНФ обращают внимание депутатов на то, что в стране растет количество "нелепых историй, когда людей привлекают к административной ответственности за публикацию фотографий родного двора в период немецкой оккупации, Парада Победы 1945 года на Красной площади или даже раритетных карикатур на фашистов только потому, что на этих картинках изображена свастика".

"Так, в 2017 году к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ было привлечено 1 665 лиц (прирост на 35% по сравнению с 2015 г.), из которых 92% были оштрафованы и еще 8 % получили наказание в виде административного ареста", — говорится в сообщении.