Новую школу на 504 места открыли в Левашинском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 23 ноя — РИА Новости. Новую школу на 504 места ввели в эксплуатацию в селе Наскент Левашинского района Дагестана, сообщает пресс-службе администрации муниципалитета.
Образовательное учреждение построено в рамках федеральной программы развития сельских территорий.
"Общая стоимость объекта составила 188 миллионов рублей", — сказали в администрации.
Население Наскента сегодня составляет порядка 3,2 тысяч человек. До вчерашнего дня детям приходилось получать образование в сборно-щитовой школе, рассчитанной на 192 учебных места, которая не была достаточно приспособлена для комфортного обучения детей.