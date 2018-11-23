Новую школу на 504 места открыли в Левашинском районе Дагестана

Ученики на уроке в школе. Архивное фото

Ученики на уроке в школе. Архивное фото

МАХАЧКАЛА, 23 ноя — РИА Новости. Новую школу на 504 места ввели в эксплуатацию в селе Наскент Левашинского района Дагестана, сообщает пресс-службе администрации муниципалитета.

Образовательное учреждение построено в рамках федеральной программы развития сельских территорий.

"Общая стоимость объекта составила 188 миллионов рублей", — сказали в администрации.

Население Наскента сегодня составляет порядка 3,2 тысяч человек. До вчерашнего дня детям приходилось получать образование в сборно-щитовой школе, рассчитанной на 192 учебных места, которая не была достаточно приспособлена для комфортного обучения детей.

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