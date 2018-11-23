Пользователи Telegram подали кассацию на отказ принять иск к ФСБ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram подали в Верховный суд РФ кассационную жалобу на отказ принять их коллективный иск к ФСБ за требование о ключах шифрования переписки, сообщил руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков.

В марте Мещанский суд Москвы отказался принимать иск, в котором пользователи мессенджера просили признать незаконными действия ФСБ по истребованию у Telegram информации, необходимой для декодирования сообщений пользователей. В мае Мосгорсуд признал это решение законным.

"Верховный суд РФ зарегистрировал кассационные жалобы 35 пользователей Telegram на отказ в принятии иска против ФСБ", — написал Чиков в своем Telegram-канале.

По его словам, в случае отказа в принятии иска группа истцов обратится в Европейский суд по правам человека.

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством. Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.