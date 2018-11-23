В Госдуме прокомментировали идею Минтранса об изменении "зебры"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Идея модернизации пешеходных переходов кардинально не решит проблему безопасности, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Минтранс РФ рекомендовал регионам в рамках работы по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" приподнять наземные пешеходные переходы-"зебры", совместив их с искусственными неровностями на дороге — так называемыми "лежачими полицейскими", следует из методических рекомендаций ведомства к нацпроекту, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Поздно делать бугристость, когда пешехода собьют уже. Смысл-то какой? Во-первых, водитель может и не увидеть, что это возвышающаяся поверхность и если она плохо освещена. Это делать надо в совокупности. Если это делать, то делать тогда надо обязательно вертикальное освещение, конусное сверху, которое выделяет вообще пешеходный переход, и водитель видит его издалека. Если эта неровность не будет видна, то и смысл какой в этой неровности?", — сказал Лысаков РИА Новости.

По его мнению, гораздо более эффективны резонансные звуковые полосы. Депутат пояснил, что они представляют из себя нарезанное дорожное полотно с помощью специальной фрезы. Благодаря таким неровностям на дороге при превышении скорости автомобиль начинает вибрировать, а водитель рефлекторно сбрасывает скорость движения.

"Автомобиль начинает издавать совершенно дикие звуки за счет резонанса создается впечатление, что ты заехал в какую-то непонятную зону. Это неприятный звук, сильная вибрация и водитель на рефлекторном уровне сразу нажимает на тормоз", — сказал Лысаков.

Кроме того, подчеркнул депутат, водитель должен сбрасывать скорость не только в страхе повредить машину из-за неровностей на дороге, но и потому что на переход вышел пешеход и есть опасность сбить человека. При этом сами пешеходы зачастую также невнимательны к своему поведению на дороге, отметил парламентарий.

"Прежде всего, человеческий фактор — внимание и ответственность самого водителя и пешехода. Без этого никакие технические ухищрения проблему кардинально не решат", — подчеркнул депутат.