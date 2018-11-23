Эксперт раскритиковал предложение Минтранса модифицировать "зебры"

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Если пешеходные переезды станут выше и похожими на "лежачих полицейских", то это увеличит аварийность для мотоциклистов и, к тому же, усилит износ машины, поэтому Минтрансу следуют очень подумать о том, насколько такая инициатива правильна, рассказал РИА Новости автоэксперт Андрей Востровский.

Ранее телеканал " Звезда " сообщил, что Минтранс предложил модифицировать "зебры". Отмечается, что пешеходные переходы станут выше и будут похожи на небольших "лежачих полицейских", что заставит водителей еще больше обращать на них внимание. Это должно повысить безопасность на дорогах.

"Для начала, это повысит аварийность среди мотоциклистов. Очень часто лежачие полицейские становятся причиной падений и аварий двухколесного транспорта. Во-вторых, если такие "кочки" будут стоять на всех дорогах, то износ амортизаторов машины будет ужасный. Это очень непродуманная инициатива", — отметил эксперт.

Так же он отметил, что пострадают и владельцы тюнингованных авто. Особенно с заниженным клиренсом и обвесами.

"Представьте, что будет со спортивными машинами, с премиальными иномарками. Они и сейчас с трудом ездят по дорогам, а теперь не смогут вообще. Пусть лучше чинят дороги нормально и ямы убирают. Тогда и не будет аварий", — добавил эксперт.

Между тем, инициативу поддержали ряд общественных организаций. Отмечается, что ее могут включить в национальный проект "Безопасные дороги", нацеленный на снижение смертности в ДТП.