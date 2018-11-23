В Москве женщине удалили огромную миому матки

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Хирурги московской городской клинической больницы №31 удалили женщине огромную миому матки, которая на момент обращения пациентки достигла размера, характерного для 28-30 недели беременности, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"В больницу поступила пациентка 48 лет, у которой в течение шести лет врачи диагностировали миому матки маленьких размеров. В течение же последних двух лет отмечался рост миомы. Пациентка все это время проживала не в Москве и неоднократно обращалась к врачам, но никто из них не брался за этот сложный случай. В итоге женщина обратилась в больницу №31, и на момент обращения из-за опухоли матка достигла размера, характерного для 28-30 недели беременности", — рассказали в ведомстве.

Специалисты пояснили, что небольшую миому можно вылечить, прибегнув к лапароскопической или органосохраняющей операции, однако большое образование можно убрать только при помощи полостной операции, удаляя пораженный орган. Тем не менее врачам удалось сохранить часть репродуктивных органов пациентки.

"Операция прошла успешно, через несколько дней женщину выписали домой", — говорится в сообщении.

В департаменте также напомнили, что миома матки – одна из самых часто встречающихся женских патологий, несмотря на это, многие женщины даже после ее обнаружения не спешат обращаться к врачу для лечения, что является большой ошибкой. "Специалисты напоминают, что миома не пропадает сама по себе и народные средства здесь бессильны — отсрочка лечения в таких ситуациях всегда приводит лишь к осложнению диагноза", — заключили в ведомстве.