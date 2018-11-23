В Москве женщине удалили огромную миому матки

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Хирурги московской городской клинической больницы №31 удалили женщине огромную миому матки, которая на момент обращения пациентки достигла размера, характерного для 28-30 недели беременности, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
"В больницу поступила пациентка 48 лет, у которой в течение шести лет врачи диагностировали миому матки маленьких размеров. В течение же последних двух лет отмечался рост миомы. Пациентка все это время проживала не в Москве и неоднократно обращалась к врачам, но никто из них не брался за этот сложный случай. В итоге женщина обратилась в больницу №31, и на момент обращения из-за опухоли матка достигла размера, характерного для 28-30 недели беременности", — рассказали в ведомстве.
Специалисты пояснили, что небольшую миому можно вылечить, прибегнув к лапароскопической или органосохраняющей операции, однако большое образование можно убрать только при помощи полостной операции, удаляя пораженный орган. Тем не менее врачам удалось сохранить часть репродуктивных органов пациентки.
В департаменте также напомнили, что миома матки – одна из самых часто встречающихся женских патологий, несмотря на это, многие женщины даже после ее обнаружения не спешат обращаться к врачу для лечения, что является большой ошибкой. "Специалисты напоминают, что миома не пропадает сама по себе и народные средства здесь бессильны — отсрочка лечения в таких ситуациях всегда приводит лишь к осложнению диагноза", — заключили в ведомстве.