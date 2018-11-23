В мэрии рассказали, как будет выглядеть новогодняя Москва

Фестиваль Путешествие в Рождество на площади Революции в Москве. Архивное фото

Фестиваль Путешествие в Рождество на площади Революции в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Образы бенгальских огней и старинных проездных талонов легли в основу концепции праздничного оформления улиц Москвы и площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", следует из материалов, опубликованных на официальном портале мэра и правительства столицы.

Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" откроется в столице 14 декабря. Фестивальные площадки будут открыты для жителей и гостей города целый месяц.

30 ноября на #ВДНХ откроется #Городзимы. В нем будут катки, тюбинговая горка, керлинг и впервые — трасса детских снегоходов. Готовится большая анимационная программа: пятничные вечеринки, танцевальные мастер-классы, зарядка на коньках и многое другое. pic.twitter.com/YpM3MlZpTC — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 ноября 2018 г.

​Как следует из материалов презентации, образы посадочных талонов и марок на конвертах выбраны из-за ассоциации с путешествием. Городская реклама, билборды и афиши, будут оформлены в виде ленты старинных проездных. Для афиш был выбран красный цвет, цифры "2019" и надписи "С Новым годом, Москва!" расположатся на фоне искр бенгальских огней.

В такой же стилистике задуман и дизайн сувенирной продукции. В этом году это будут одноразовые стаканчики, чехлы для смартфонов, елочные шары и проездные билеты. Украшен к Новому году будет и наземный общественный транспорт.

Помимо красного, белого и золотого цветов, основными цветами для новогоднего украшения города станут зеленый, синий и голубой.