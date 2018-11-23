Sputnik поддержал крупнейшую премию в области интернет-коммуникаций

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Международное агентство и радио Sputnik поддержало крупнейшую в России премию в области интернет-коммуникаций — AdIndex Awards. На состоявшейся в четверг церемонии награждения ее лауреатов представитель Sputnik Михаил Чергештов вручил приз в номинации "Компания №1 по качеству сервиса mobile DSP" руководителям фирмы MEDIASNIPER, которая является одной из лидирующих программатик-платформ на российском рынке.

"Мы поддерживаем ведущие отраслевые премии в сфере маркетинга, рекламы, digital, инновационных технологий. Sputnik не ограничивается только политической повесткой дня, активно освещает инновационную, технологическую и научную тематику, предоставляя возможность аудитории узнать то, о чем не расскажут другие", — отметил Чергештов.

AdIndex Awards — единственная профессиональная премия в области интернет-коммуникаций, где победителей определяют рекламодатели. В этом году она вручалась в четвертый раз: награждались лидеры двух рейтингов — Digital Index и Technology Index 2018. На церемонии в Москве собрались главные герои цифрового рынка: рекламодатели, владельцы и топ-менеджеры digital- и медиаагентств, лидеры мнений и представители площадок.

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