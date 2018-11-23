ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя — РИА Новости. Занос африканской чумы свиней (АЧС) из Китая в дикую природу на Дальнем Востоке не может привести к вымиранию амурского тигра и дальневосточного леопарда, но есть некоторая угроза для первого вида из-за возможного частичного сокращения популяции дикого кабана, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В начале августа министерство сельского хозяйства Китая (страна — крупнейший в мире производитель свинины) заявило о вспышке АЧС в провинции Ляонин на северо-востоке страны — это первый случай появления болезни в КНР. После этого несколько случаев АЧС было зарегистрировано на востоке Китая. О новой вспышке эпидемии африканской чумы свиней в Даляне на северо-востоке Китая сообщили 11 октября. Россельхознадзор РФ потребовал принять меры по созданию буферных зон, свободных от кабана, вблизи границы на Дальнем Востоке.

Накануне заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов заявил, что если АЧС на Дальнем Востоке попадет в дикую природу, то там вымрут не только дикие кабаны, но дальневосточные леопарды и амурские тигры.

Кабаны не вымрут, тигры тоже

"Идет подмена понятий – источником АЧС и ее активного распространения является не дикий кабан, а человек. Вспышки чумы на свинокомплексах в КНР возникают там, где кабаны не обитают – там сплошные поля. Если вирус заносится в дикую популяцию кабанов, то те погибают, но не в таком количестве… В связи с этим такой угрозы для тигров… нет. Для них есть опасность – это так, ведь более половины рациона тигра составляет кабан. Все зависит от действий людей", — сказал РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

По словам Арамилева, отлавливать кабанов вдоль границы для предотвращения распространения АЧС очень затратно.

"Создавать буферные зоны не нужно, так как в Китае нет диких кабанов, которые были бы переносчиками АЧС. Кроме того, по правилам нельзя отстреливать дикое животное, у которого подозревают чуму, так как это – кровь, опасность распространения заболевания. Отлавливать кабанов вдоль границы… очень затратно – животное проходит за день большие расстояния", — отметил специалист.

Он также добавил, что сегодня население в таежной местности живет и питается в основном за счет дикого кабана – это самый доступный для них вид добычи, поэтому при введении мер регулирования популяции животного нужно учитывать интересы местных жителей.

Арамилев предложил "сделать так, чтобы зараженная продукция не попадала в РФ и не перемещалась внутри страны".

Центр "Амурский тигр" создан Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Основа питания — олени, а не кабаны

По словам начальника отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова Марии Окуловой, "специалисты не считают, что чума приведет к вымиранию леопарда".

"Основной объект питания дальневосточного леопарда и амурского тигра на территориях ФГБУ "Земля леопарда" – это пятнистый олень. Кабан не является здесь основой кормовой базы редких хищников. Тем не менее, наши специалисты следят за ситуацией и сообщают обо всех подозрительных ситуациях, включая неадекватное поведение животных и их плохую физическую форму. Также в штате есть ветеринар, который позволяет контролировать ситуацию", — отметила Окулова.

Нацпарк "Земля леопарда" в Приморье является основным местом обитания краснокнижного дальневосточного леопарда — 70% ареала этого вида расположены в границах охраняемой территории. В 2017 году там было зафиксировано 86 взрослых особей леопарда и 21 котенок.

Ранее на совещании по вопросам борьбы с АЧС в Приморье, которое прошло с участием департамента охотнадзора и краевой ветинспекции, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов отмечал, что при длительной циркуляции вируса дикие кабаны способны к нему более-менее адаптироваться. Поэтому необходимо начинать подготовку к возможной эпизоотии АЧС не с этих животных, а с надёжности изоляции свинокомплексов от внешних факторов, отмечал ученый.

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Власти Приморья сообщали, что контролирующие органы ставят дезинфекционные барьеры в регионе, чтобы не допустить распространения АЧС из Китая. Запрещено перемещать свиней и продукцию свиноводства без ветеринарных сопроводительных документов, проводится дезинфекция транспорта в пунктах пропуска на границе, отбираются пробы на наличие вируса при отстреле диких кабанов, усиливается уровень защищенности свинокомплексов. Профильные ведомства контролируют работу рынков и проверяют места несанкционированной торговли мясом.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.