На Кубани школы получили более 120 новых автобусов

КРАСНОДАР, 23 ноя — РИА Новости. Школы 12 муниципалитетов Краснодарского края получили 126 новых автобусов, покупка транспорта для образовательных учреждений региона будет продолжена, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Вопрос с подвозом более 50 тысяч кубанских школьников находится у нас на особом контроле. Сегодня школьный автопарк Кубани пополнился еще 126 автобусами. В образовательные учреждения 12 муниципалитетов края переданы новые автобусы, оборудованные всеми необходимыми современными средствами безопасности, включая ГЛОНАСС и устройства экстренного вызова", — сказал Кондратьев.

Он уточнил, что в соответствии с потребностями муниципалитетов приобретённый транспорт различается вместимостью. "Данная партия школьных автобусов приобретена за счет краевых и районных средств – всего 340 миллионов рублей", — отметил глава края.

Сегодня школы региона обслуживает 1031 автобус. В прошлом году край приобрел 200 школьных автобусов, в преддверии этого текущего учебного года для школ края власти передали еще 107.

"Покупка новых машин для школ края будет продолжена, в том числе благодаря федеральной поддержке и благотворительным программам", — заявил губернатор.

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