На Алтае к столетию Калашникова отремонтируют дорогу до его родного села

БАРНАУЛ, 23 ноя — РИА Новости. В 2019 году в Алтайском крае завершат ремонт трассы от Поспелихи до Курьи — родины конструктора-оружейника Михаила Калашникова, сообщил врио заместителя министра строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края Дмитрий Коровин.

По его словам, дорожники в текущем году заменили асфальт на половине 60-километрового участка. В 2019 году они завершат работы. На ремонт трассы из краевого бюджета выделили почти 500 миллионов рублей.

Краевые власти ожидают в год столетия со дня рождения Михаила Калашникова значительный рост турпотока на малую родину конструктора — в село Курья. Кроме того, дорога имеет важное транзитное значение, поскольку связывает Алтайский край с северо-восточной частью Казахстана, отметил Коровин.

Правительство Алтайского края утвердило план праздничных мероприятий к юбилею выдающегося оружейника. Празднование даты станет одним из наиболее значимых событий в Алтайском крае в 2019 году, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

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