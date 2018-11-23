Власти хотят уменьшить число платных услуг в государственных больницах

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правительство России работает над снижением числа платных услуг в государственных больницах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы уже работаем над тем, чтобы остановить в государственных и муниципальных учреждениях рост платных услуг. С одной стороны, развивая системы, например, оказания медицинской помощи внутри учреждения, создавая электронные сервисы, которые будут появляться в рамках цифровизации российской экономики. С другой стороны, расширяя предоставление бесплатных услуг за счет привлечения кадров, переоснащения поликлиник и больниц, нового строительства и модернизации", — сказала Голикова в интервью "Российской газете".

Вице-премьер добавила, что в кабмине также идет работа по усовершенствованию законодательства в сфере здравоохранения.

Кроме того, Голикова отметила, что непродуманная оптимизация, которая была проведена в значительном количестве регионов, нанесла ущерб здравоохранению, и "традиционные возможности", которые предоставлялись россиянам, пусть и в усеченном объеме, были во многих регионах утрачены.