Эксперты прокомментировали видеозапись с военными вертолетами возле Кремля

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. На кадрах с военными вертолетами над Кремлем запечатлены сотрудники Федеральной службы охраны, такое мнение в интервью газете "Вечерняя Москва" высказал Юрий Пащенко, который ранее служил в отделе милиции по охране Красной площади.

"Все действия в воздушном пространстве Кремля могут проводить только сотрудники ФСО", — заявил ветеран МВД.

Алексей Мигалин, являющийся руководителем Военно-технического общества, в свою очередь отметил, что людьми в сетке с грузом на внешней подвеске одного из вертолетов, которые попали на видео, могут быть сотрудники любого специального подразделения.

Ранее в Сети появились фотографии и видеокадры, на которых запечатлены два военных вертолета, вылетающих с территории Кремля.

На записи видно, что один из вертолетов несет сетку с грузом, похожим на фигуры людей.

В центре по связям с прессой и общественностью ФСО заявили РИА Новости, что не комментируют случившееся.