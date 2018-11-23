МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Ирина Халецкая. Двадцатипятилетняя Каролина Саркисян отправилась в московскую частную клинику "Сфера", чтобы подправить нос, однако закончилось все пробитым черепом. Девушка впала в кому, она до сих пор в тяжелом состоянии. Сначала руководство медучреждения утверждало: операция прошла успешно, пациентке стало плохо во время терапии. Однако следователи все же возбудили уголовное дело и намерены допросить сотрудников "Сферы". В скандале может быть замешан анестезиолог, имеющий отношение к смерти трех пациенток в другой московской клинике — Medlounge.

Была и так красивая

Каролина Саркисян была недовольна своим носом и в конце ноября пошла на ринопластику. Мама девушки Марина Саркисян сейчас не общается со СМИ из-за следственных мероприятий; аккаунтов в соцсетях у нее также нет. В нескольких интервью еще до возбуждения уголовного дела мать объясняла: родители были резко против операций, считали, что дочка и так красивая. Целый год они не разрешали Каролине пойти под нож. Но девушка все же уговорила мать. Они вместе нашли клинику Гульнары Шах и выбрали хирурга.

Операция прошла успешно. Пациентке проводили обычную поддерживающую терапию, которую назначает врач-анестезиолог. Однако что-то пошло не так: в первую ночь Каролина не могла уснуть, пожаловалась на недомогание. Тогда, по информации СМИ, медсестра дала ей две таблетки феназепама, спустя некоторое время — еще две. Вместо того чтобы уснуть, пациентка начала бредить. Марина Саркисян уточнила, что лицо дочери покрылось гематомами, тогда ей ввели еще какие-то препараты. Какие именно, неизвестно: в медкарте не уточняется, что делали, когда оказывали экстренную помощь.

Мама Каролины уверена, что дочери ввели слишком много разных препаратов, после чего у нее началось кровотечение, а квалифицированную помощь оказать не смогли. Кончилось все тем, что девушку перевели ее на аппарат искусственной вентиляции легких. Спустя несколько дней пациентка впала в кому с отеком Квинке.

Позиция клиники такова: у Каролины началась аллергия на препараты для поддержки функций поджелудочной железы. Однако следователи выяснили, что у девушки было пробито основание черепа, после чего и открылось сильное кровотечение. Как это произошло, не уточняется. В результате Саркисян госпитализировали в городскую больницу. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Хирург или врач-анестезиолог

Пока точно не известно, как получилось, что девушке проломили череп, и кто в этом может быть виноват. Девушку оперировал хирург Геворг Степанян, он официально оформлен в клинике.

Врач ведет страницу в соцсетях: он пишет, что у него авторская методика с гарантией естественного результата. Также он рассказывает, что порой отказывает пациенту, если у того и так все прекрасно. Менеджер хирурга уточнила, что пока врач дает показания следователям, поэтому о результатах проверки им ничего не известно. "Операция прошла успешно, вины доктора в этом нет", — уверена сотрудница Степаняна. Она добавила, что родственники сами выбрали этого хирурга, ориентируясь на его предыдущие работы.

Позже в СМИ появилась информация, что врачом-анестезиологом, ассистировавшим хирургу, был Лев Хитрин. В прошлом он работал в другой клинике — Medlounge. В апреле 2018-го это медучреждение оказалось в центре скандала: за месяц шесть пациенток увезли на скорой. Трое из них скончались.

Следователи отрабатывали несколько основных версий — от просроченных препаратов до внутрибольничной инфекции и ошибки анестезиолога. В настоящий момент никаких судебных решений нет. Клиника закрыта, специалисты уволились.

Нельзя утверждать, что в Medlounge ошибку, повлекшую за собой тяжелые последствия, сделал именно анестезиолог, — никаких обвинительных решений нет. Был ли он привлечен к уголовному преследованию, тоже неизвестно. Вполне возможно, он уволился из той клиники по собственному желанию и нашел новое место работы.

РИА Новости попыталось связаться с директором "Сферы" Гульнарой Шах и выяснить, почему она взяла на работу анестезиолога из клиники со скандальной репутацией, однако по телефонам, номера которых указаны на официальном сайте, никто не ответил. Шах также отказалась общаться и с PR-менеджером. Интересно, что на официальном сайте "Сферы" нет никаких документов и лицензий. Нет документов в открытом доступе и на сайте хирурга Степаняна. При этом в базах Росздравнадзора все лицензии на пластическую хирургию есть.

Руководитель юридической компании Алина Чимбирева (специализируется на правовом сопровождении бизнеса в сфере здравоохранения) объяснила корреспонденту РИА Новости, что подобная практика — не редкость. По ее словам, если будущий работодатель не поинтересовался, почему уволили Хитрина (анестезиолог из Medlounge), не искал информацию на так называемых стенах позора в Сети (тематические форумы, где руководители клиник и медработники анонимно пишут отзывы о сотрудниках, с которыми возникали проблемы), то сам врач точно правды не расскажет. С точки зрения Трудового кодекса он ничего не нарушил. Действующий сертификат у него, скорее всего, есть. Хирург и анестезиолог чаще всего связаны друг с другом лишь общим работодателем, поэтому хирург тоже мог не знать о прошлом анестезиолога.

"Более того, анестезиолог — самая неблагодарная специальность: даже в случае успешной операции он остается в тени, в то время как все хвалят хирурга. Однако, если случается проблема, наоборот, все шишки сыпятся на анестезиолога. Большинство пациентов не интересуются, кто и каким образом будет пробовать анестезию и последующую терапию, — все приходят, ориентируясь на фото-контент. Увидели красивую грудь, ровный нос в соцсетях — и обратились к этому хирургу. Медицина — это поток на специалиста. А репутация и медицинская лицензия учреждения неинтересна", — полагает юрист.

Тем не менее, по словам Чимбиревой, это вовсе не закрытая информация. Клиент имеет право получить все документы об анестезии, специалисте, лекарствах, возможных побочных проявлениях. Но чаще всего пациенты подходят к этому формально и не вникают в детали.

Юрист добавляет, что Шах могла и не знать, кто работает в ее клинике. Если она руководит бизнесом в ручном режиме и общается со всеми, вплоть до санитарки, то тогда, конечно, она знала весь его бэкграунд. "Быть может, она такими тонкостями не интересуется. Это уже будет выяснять следствие", — сообщила собеседница агентства.

Как должно быть

Директор другой московской клиники Елена Круглова объяснила РИА Новости, что теоретически руководитель клиники обязан проверять всех сотрудников и подбирать их индивидуально. "Но такое делают далеко не все. В любом случае, если не доказана вина хирурга или анестезиолога, виноват главврач", — объясняет Круглова.

Кроме того, не все организации работают именно с лицензией по пластической хирургии: некоторые ограничиваются разрешением на хирургическую косметологию (это инъекции и простые вмешательства), но оказывают полный спектр услуг, что незаконно.

Более того, не у всех есть лицензия на использование наркотических веществ при анестезии, объяснила Круглова. По ее словам, есть и еще одна проблема: возможно, перед операцией Каролине не сделали МРТ и не обратили внимания на возможные особенности строения черепа, что в дальнейшем стало проблемой. "Это дорого, часто клиники на такой услуге экономят. Моментов, где могла возникнуть проблема, — масса, однако никто не сможет сделать четкого заключения, кроме следователей", — полагает специалист.

Революция в пластике

Вице-премьер Татьяна Голикова летом 2018 года поручила Росздравнадзору провести проверки в клиниках пластической хирурги. По ее словам, за последнее время в этих медучреждениях участились летальные случаи. А 3 июля в силу вступил новый приказ, который уже назвали революционным: он обязывает все клиники пластической хирургии иметь рентген, КТ, МРТ.

По словам юриста Алины Чимбиревой, такие аппараты нельзя устанавливать в жилом секторе, а значит, все клиники, работавшие на первых этажах многоквартирных домов или в бизнес-центрах, уже не соответствуют новым требованиям и будут закрыты. По подсчетам Чимбиревой, речь идет примерно о 70 процентах клиник по всей стране. "Росздравнадзор дает на устранение недочетов 2-3 месяца, но на согласование того же рентгена нужно не меньше полугода. И стоят аппараты дорого, миллионы рублей, что не всем по карману. Если клиника не исполнила предписание, у нее аннулируют лицензию", — говорит она.

Пока неизвестно, как именно отразится ужесточение законодательства на индустрии пластической хирургии. "Возможно, останутся только центры, работающие на базе государственных структур. Либо пластика уйдет в тень, и организации будут проводить операции тайно в рамках хирургической лицензии, которую получить намного проще (к примеру, челюстно-лицевая хирургия или хирургическая косметология). Скорее всего, пациент, если он идет к конкретному врачу, не будет реагировать на содержание лицензий", — предположила юрист.