Москву накрыла метель с порывистым ветром

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сильная метель, сопровождаемая резким порывистым ветром и колючим снегом, накрыла Москву в четверг вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.

Ранее столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение об ухудшении погоды в городе. По информации синоптиков, вечером четверга и в ночь на пятницу в столице ожидаются осадки в виде снега с дождем, мокрого снега, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду и гололедица.

Метель с порывистым ветром наблюдается вечером в четверг в разных частях Москвы. Проезжая часть и тротуары покрылись тонким слоем льда, а дороги припорошило снегом.

Спасатели ранее информировали горожан о соблюдении правил безопасности в таких погодных условиях: жителям необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее синоптики сообщали, что в Москве на следующей неделе похолодает до минус 11 градусов.