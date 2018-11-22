МЧС предупредило о снеге с дождем и гололеде в Москве в ночь на пятницу

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве, в ближайшие часы и в ночь на пятницу ожидаются снег с дождем, гололед и усиление ветра до 17 метров в секунду.

"По информации синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 23 ноября местами по городу Москве ожидаются осадки в виде снега с дождем, мокрого снега, переходящего в снег, усиление ветра с порывами 12-17 м/с, гололед, гололедица", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Также рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.