Поморье заключило соглашения о сотрудничестве с двумя московскими вузами

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Глава Архангельской области Игорь Орлов провел в Москве встречу с руководителями высших учебных заведений столицы. Итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве между областью, Национальным исследовательским университетом "МЭИ" и Национальным исследовательским технологическим университетом "МИСиС".

Как говорится в пресс-релизе пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области, оба соглашения направлены на создание условий для адаптации студентов из Архангельской области в Москве и содействие в прохождении практик столичных студентов на предприятиях Поморья для закрепления полученных знаний.

Как отметил Орлов, правительство Архангельской области открыто для заключения аналогичных соглашений и с другими ведущими вузами страны.

"Здесь собрались люди, которые заинтересованы в том, чтобы наша страна развивалась. Я надеюсь, что мы откроем для нашей молодежи новые возможности для того, чтобы проявить свои способности и человеческие качества", – цитиует пресс-служба губернатора.

Одна из таких возможных точек притяжения – Арктика. Как отметил глава региона, в Архангельской области могут найти себе применение не только молодые специалисты, но также студенты и ученые. Для последних, например, могут быть интересны национальные парки региона, где созданы все необходимые условия для проведения научных исследований.

Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков предложил наладить прямое взаимодействие предприятий Архангельской области с вузами Москвы, чтобы столичные студенты могли проходить практику в Поморье или разрабатывать научные проекты на основе реальной производственной практики.

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