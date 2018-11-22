Васильева предложила решение для проблемы нехватки психологов в школах

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Проблему нехватки психологических кадров в школах может решить целевой прием в вузы, заявила министр просвещения России Ольга Васильева.

Ранее министр на заседании совета по образованию детей с ОВЗ и инвалидностью отмечала, что в России избыток психологов.

"У них же разные специализации, а у нас проблема, что в школу идут не с большой охотой, мы говорим о нехватке их в школах. У нас психологов готовится достаточно…. Но не все идут в школы. Даже очень малый процент идет в школы, мы про это. Это первая наша проблема, а вторая — это дефектологи всех специализаций", — сказала Васильева журналистам.

Она отметила, что если сделать специализированный целевой прием на психологический факультет, то можно будет решить проблему психологов в школах.

Васильева говорила ранее, что после череды произошедших чрезвычайных происшествий в школах и техникумах психологи нужны в каждой образовательной организации.

В 2018 году в ряде регионов России ученики школ и колледжей нападали на учителей и сокурсников с использованием огнестрельного и холодного оружия. Последним наиболее громким подобным случаем стало нападение в Керченском политехническом колледже, где студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу.