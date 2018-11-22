Общество ответственно за происходящее в школах, считает Кузнецова

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что ответственность за происходящее в российских школах лежит на обществе, а педагоги перед системой беспомощны.

"Очень важно, чтобы мы понимали, что мы все ответственны за то, что происходит сегодня у нас в школах: и педагоги со скакалкой, и педагоги, которые стояли грудью на пути ребенка, который с топором кинулся на своих одноклассников — все они, конечно, нуждаются в поддержке, нуждаются в помощи, потому что и в том, и в другом случае учитель оказался беспомощен перед той системой, в которую он попал", — сказала Кузнецова на проходящем в СФ "круглом столе" на тему: "Нормативно-правовое регулирование вопросов безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях общего образования".

По мнению омбудсмена, в вопросах образования важно работать на опережение, а для этого необходимо проводить реальные мастер-классы для учителей и диагностировать эффективность полученных ими знаний. "Сейчас, к сожалению, мы даже не догнали еще те задачи, которые перед нами стоят", — заключила Кузнецова.

Во вторник в социальных сетях появилась видеозапись, на которой учитель физкультуры одной из школ Северодвинска бьет детей скакалкой и отчитывает за проступки. По данному факту правоохранительные органы и министерство образования региона начали проверки. Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак потребовал от губернатора Архангельской области Игоря Орлова взять ситуацию на личный контроль.

В январе произошло нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ. По данным СК, девятиклассник бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал с топором на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".