"Единая Россия" запросила результаты исследования о компетенциях учителей

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Член президиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова направила запрос в Рособрнадзор в связи с неудовлетворительными результатами проверки компетенций учителей школ с просьбой предоставить методики и технологии проведения тестирования, сообщает пресс-служба партии.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что по итогам исследования компетенций учителей с работой не справились около половины преподавателей математики и информатики и основ духовно-нравственной культуры народов России, а по истории, экономике, русскому языку, литературе и предмету "Россия в мире" неудовлетворительный результат получили почти четверть педагогов.

"Мною было направлено официальное обращение в Рособрнадзор с просьбой о предоставлении информации относительно проведенного исследования компетенций учителей, в том числе о технологии его проведения и о полученных результатах", — сообщила Аршинова.

Она предлагает на площадке партии изучить методологию и результаты проведенного исследования совместно с экспертами и представителями профильных ведомств, и на их основе "сделать объективные выводы и принять необходимые решения".

"Нам важно не только обеспечить высокий уровень образования в стране и его поступательный рост в условиях постоянно растущей конкуренции в мире, но и защитить права и интересы всех участников образовательного процесса, в том числе обучающихся и их законных представителей, а также самих педагогов, нуждающихся в постоянном реальном профессиональном росте", – сказала Аршинова.

Исследования компетенций учителей в разных формах и по разным предметам проводились Рособрнадзором с 2015 года. В этом году в исследовании приняли участие 67 регионов РФ и 22 тысячи учителей. У них проверяли не только знание предмета, но и умение решать методические задачи, оценивать работы учащихся. По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, цель исследований — "сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации, чтобы наша система подготовки педагогических кадров была одной из лучших в мире".

Как отмечал Рособрнадзор, исследование проводилось деперсонифицированно в режиме апробации, и его результаты никак не повлияют на работу участников исследования и школ. Исследование включало и сбор мнения учителей о содержании диагностической работы. До 2020 года перед Рособрнадзором стоит задача разработать единые федеральные оценочные материалы по всем школьным предметам. Результаты исследования будут учитывать условия работы педагогов: тип школы, населенного пункта, стаж и возраст учителя.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева позже в эфире Первого канала защитила учителей, которые получили неудовлетворительный результат по итогам исследования Рособрнадзора, назвав его некорректным и отметив, что были опубликованы результаты "незаконченного исследования".