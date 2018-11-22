"Единая Россия" запросила результаты исследования о компетенциях учителей

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Член президиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова направила запрос в Рособрнадзор в связи с неудовлетворительными результатами проверки компетенций учителей школ с просьбой предоставить методики и технологии проведения тестирования, сообщает пресс-служба партии.
"Мною было направлено официальное обращение в Рособрнадзор с просьбой о предоставлении информации относительно проведенного исследования компетенций учителей, в том числе о технологии его проведения и о полученных результатах", — сообщила Аршинова.
Она предлагает на площадке партии изучить методологию и результаты проведенного исследования совместно с экспертами и представителями профильных ведомств, и на их основе "сделать объективные выводы и принять необходимые решения".
Исследования компетенций учителей в разных формах и по разным предметам проводились Рособрнадзором с 2015 года. В этом году в исследовании приняли участие 67 регионов РФ и 22 тысячи учителей. У них проверяли не только знание предмета, но и умение решать методические задачи, оценивать работы учащихся. По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, цель исследований — "сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации, чтобы наша система подготовки педагогических кадров была одной из лучших в мире".
Министр просвещения РФ Ольга Васильева позже в эфире Первого канала защитила учителей, которые получили неудовлетворительный результат по итогам исследования Рособрнадзора, назвав его некорректным и отметив, что были опубликованы результаты "незаконченного исследования".