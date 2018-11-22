Собянин поздравил с юбилеем поэта Николая Добронравова

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 90-летием поэта-песенника Николая Добронравова, назвав его человеком, не стареющим сердцем.

"Сегодня юбилей поэта-песенника Николая Николаевича Добронравова. Человека, не стареющего сердцем. За 90 лет он пережил все ключевые события эпохи и проникновенно рассказал о них в стихах. Люблю его творчество и желаю крепкого здоровья!" — написал Собянин на своей странице в Twitter.

Ранее президент РФ Владимир Путин также поздравил Добронравова с юбилеем, отметив всенародную любовь к его стихотворениям и песням, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля в четверг.

Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов написал множество ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.