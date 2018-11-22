МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Совет Федерации направит в пятницу, как ожидается, парламентский запрос в генпрокуратуру о нарушении авиакомпанией "Победа" прав граждан при перевозке ручной клади на ее рейсах.

Как сообщил в четверг на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству его зампред Александр Башкин, запрос планируется также адресовать Минэкономразвития, Минтрансу и в Росимущество.

"Речь идёт о постоянной практике нарушения прав авиапассажиров на рейсах компании "Победа". Речь идёт о несоответствии установленных авиакомпанией правил перевозки ручной клади требованиям федерального законодательства", — сказал сенатор.

Решение о подготовке такого запроса было принято сенаторами в конце сентября. Как заявил тогда Башкин, вместо прекращения незаконного взимания денег за бесплатную ручную кладь "Победа" "еще и увеличила размер поборов". Такой подход к требованию закона и к судебным решениям он назвал недопустимым.

Он напомнил, что в 2017 году были приняты федеральные авиационные правила, гарантировавшие каждому авиапассажиру провоз бесплатной ручной клади определенных размеров.