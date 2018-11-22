Власти Липецкой области запустили онлайн трансляцию со стройплощадок

ЛИПЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. На сайте врио главы Липецкой области Игоря Артамонова появилась видеотрансляция со строительных площадок большинства "проблемных" домов, сообщает пресс-служба администрации области.

Веб-камеры на стройплощадках установлены по поручению Артамонова, который неоднократно говорил об этом на встречах с дольщиками во время объездов возводящихся домов.

В начале октября Артамонов назвал решение проблемы обманутых дольщиков одним из главных приоритетов в своей работе.

Всего в Липецкой области насчитывается 2,8 тысяч семей дольщиков. Они ждут квартиры в микрорайонах "Европейский", "Елецкий", "Университетский".

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