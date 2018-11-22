МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли на рассмотрение ГД проект закона, которым предлагается закрепить в законодательстве понятие "ветеранский спорт", следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторы отмечают, что принятие такого проекта вызвано необходимостью создания равных условий и гарантий в области занятия физкультурой и спортом для всех возрастных категорий граждан, а также установления необходимых ограничений и особенностей участия граждан в спортивной жизни с учетом возраста спортсменов.

"Законопроектом предлагается закрепить понятие возрастной группы спортсменов, актуальность которого назрела, кроме прочего, в связи с развитием в Российской Федерации физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", требования к выполнению которого подготовлены с учетом возрастных особенностей лиц, выполняющих нормативы. Новеллой законопроекта является закрепление понятия ветеранского спорта, формально существующего в Российской Федерации долгие годы, однако не нашедшего до настоящего времени своего законодательного отражения", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно документу, для законодательного закрепления понятия "ветеранский спорт" и создания условий для его развития, а также установления государственных гарантий его поддержки предлагается наделить соответствующими полномочиями РФ и ее субъекты.

"Указанное нововведение позволит не только создать все необходимые факторы для продолжения занятий спортом на профессиональной основе спортсменами, закончившими спортивную карьеру, но и в первую очередь привлечь к систематическим занятиям спортом значительное количество лиц в возрасте старше 35 лет, тем самым существенно улучшив уровень общего состояния здоровья граждан", — полагают авторы инициативы.