Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут для сохранения и изучения уникальной античной усадьбы, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Ранее археологи нашли в районе Керчи комплекс из сорока помещений и девяти дворов, построенный в конце V — начале III века до нашей эры. Специалисты считают, что постройка могла принадлежать семье аристократа или представителя династии царей Боспора.

Археологи успели исследовать более пяти тысяч квадратных метров усадьбы. Ученые рассказали, что имеют дело с остатками сплошной застройки, которая использовалась для античных сельских комплексов с замкнутой планировкой.

Отмечается, что поселение строили по хорошо продуманному плану для создания максимально комфортных условий проживания. Археологи обратили внимание на аккуратную каменную кладку с выдержанными углами и правильную ориентацию строений с учетом розы ветров: воздух в помещениях всегда был свежим и чистым.

Усадьба расположена на склоне. Для того чтобы дождевые и талые воды не затапливали комплекс, была предусмотрена сложная разветвленная система водостоков и накопительных цистерн. Они отводили стоки за пределы застройки.

Благодаря переносу железнодорожного полотна специалисты смогут законсервировать поселение, изучить его и сохранить для потомков. При этом изменение планов не повлияет на дату сдачи железной дороги. Она начнет работать одновременно с мостом в конце 2019 года.