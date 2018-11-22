На экологическую уборку Харасавэйского месторождения выделят 100 млн рублей

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа запланировали выделить 100 миллионов рублей из бюджета округа на экологическую уборку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, на которую может потребоваться примерно два года, сообщил РИА Новости глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Будущий проект — Харасавэйское месторождение, на него есть бюджетное финансирование, мы запланировали порядка 100 миллионов рублей. Сумма существенная, потому что объём работ большой. В ближайшее время там активно будет развиваться месторождение. Мы хотим, чтобы эти два процесса — освоение месторождения, которое даст стране новый виток инвестиций в будущем и налогов, шло параллельно шло с экологической уборкой", — сказал Артюхов.

Он добавил, что летом 2018 года были выполнены работы по обследованию потенциальных объектов накопленного экологического вреда на полуострове Ямал. По его словам, предстоит дальнейшая работа более чем на 20 объектах, в том числе, на Харасавэйском месторождении, где, по предварительным данным, нужно очистить десятки гектаров земли, утилизировать порядка 20 тысяч тонн различного вида мусора.

Глава ЯНАО отметил, что к решению экологических вопросов на Ямале активно подключаются волонтёры.

"В этом направлении стратегическим проектом стала многолетняя экологическая экспедиция на острове Белый в Карском море. В ней участвовали добровольцы из 18 регионов России из семи зарубежных стран. В итоге было собрано более 1,2 тысяч тонн металлолома", — сказал Артюхов.

"У нас хорошо выстроена система добровольцев и волонтёров, ребята приезжают к нам из разных уголков мира и даже из Южной Америки. Они проходят большой конкурс и мы отбираем лучших. В экологической уборке нужны физическая сила и моральная устойчивость. Огромное количество желающих попасть на следующие годы именно в Арктику, а не в южные страны", — сказал Артюхов.

Другие новости региона читайте здесь>>