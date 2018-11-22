В Орске откроется филиал медцентра по профилактике женских заболеваний

ОРЕНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Филиал медицинского центра "Белая роза" по профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний женской репродуктивной системы откроется в Орске Оренбургской области в следующем году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

Медицинский центр "Белая роза" работает с 2015 года и располагает двумя филиалами в Оренбурге, открытыми на базе городской клинической больницы.

"Благотворительный фонд "САФМАР" выделил 11 миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования для орского филиала. Поддержку также оказали губернатор Оренбургской области Юрий Берг и благотворительный фонд "Будущее Оренбуржья". В помещении центра сейчас завершается ремонт. Мы надеемся, что филиал приступит к работе в первом квартале следующего года", — процитировали в пресс-службе главного врача Оренбургской городской клинической больницы Дмитрия Нефедова.

По его словам, новый филиал медцентра расширит возможности проведения ранней диагностики онкологических заболеваний репродуктивной системы у женщин.

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