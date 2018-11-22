Путин высоко оценил военный технополис в Анапе

АНАПА, 22 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил новый военный технополис "Эра" в Анапе, который должен в полном объеме заработать в конце 2019 года, и поручил предприятиям оборонно-промышленного комплекса установить тесный контакт с этим инновационным центром.

"Безусловно, проведена очень большая работа", — сказал Путин на оборонном совещании после осмотра объектов военного технополиса, открывшегося в Анапе в сентябре. "В полном объеме этот центр заработает в конце следующего года. Но из того, что я уже видел, это, конечно, не может не порадовать", — добавил глава государства, отметив, что сроки, в которые центр начнет работать в полном объеме, пообещал министр обороны РФ Сергей Шойгу

Путин отметил, что здесь созданы современные научно-исследовательские и производственные комплексы, работающие по восьми важнейшим направлениям. "Уверен, все это послужит эффективной разработке, а, главное — быстрому внедрению передовых технологий в области обороны и безопасности, и, конечно, укреплению всей сферы науки и инноваций России", — сказал президент, отметив, что все лаборатории технополиса напрямую связаны с ведущими научными центрами страны.

"Я прошу вас обратить на это внимание, установить тесный контакт с этим центром", — обратился Путин к участвующим в совещании представителям оборонной промышленности. Глава государства также напомнил, что на совещании с руководством Минобороны и ОПК в среду в Сочи обсуждалась тема конверсии военного производства на выпуск гражданской продукции. "Вот как раз одна из площадок, где этим можно заниматься", — сказал Путин.

Он также назвал ценным, что в технополисе "Эра" трудятся молодые люди, которые проходят хороший конкурсный отбор по всем ведущим вузам страны. "С некоторыми ребятами поговорил, они не только довольны, но и воодушевлены возможностями работы здесь, боролись за то, чтобы сюда попасть", — рассказал Путин, подчеркнув, что это создает хороший кадровый задел для будущего развития ВС РФ.

Президент поблагодарил всех, кто занимался созданием военного технополиса, в том числе — министра обороны.