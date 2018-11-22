Путин высоко оценил военный технополис в Анапе

АНАПА, 22 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил новый военный технополис "Эра" в Анапе, который должен в полном объеме заработать в конце 2019 года, и поручил предприятиям оборонно-промышленного комплекса установить тесный контакт с этим инновационным центром.
Путин отметил, что здесь созданы современные научно-исследовательские и производственные комплексы, работающие по восьми важнейшим направлениям. "Уверен, все это послужит эффективной разработке, а, главное — быстрому внедрению передовых технологий в области обороны и безопасности, и, конечно, укреплению всей сферы науки и инноваций России", — сказал президент, отметив, что все лаборатории технополиса напрямую связаны с ведущими научными центрами страны.
"Я прошу вас обратить на это внимание, установить тесный контакт с этим центром", — обратился Путин к участвующим в совещании представителям оборонной промышленности. Глава государства также напомнил, что на совещании с руководством Минобороны и ОПК в среду в Сочи обсуждалась тема конверсии военного производства на выпуск гражданской продукции. "Вот как раз одна из площадок, где этим можно заниматься", — сказал Путин.
Он также назвал ценным, что в технополисе "Эра" трудятся молодые люди, которые проходят хороший конкурсный отбор по всем ведущим вузам страны. "С некоторыми ребятами поговорил, они не только довольны, но и воодушевлены возможностями работы здесь, боролись за то, чтобы сюда попасть", — рассказал Путин, подчеркнув, что это создает хороший кадровый задел для будущего развития ВС РФ.
Президент поблагодарил всех, кто занимался созданием военного технополиса, в том числе — министра обороны.
Ну какая еще платформа сможет выдержать 110 грамм тротила? Только такая, инновационная. Девушкам, конечно, ни к чему, а вот саперам вполне пригодится. pic.twitter.com/HTjKanaBGm— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 ноября 2018 г.