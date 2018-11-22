В перинатальном центре в Махачкале открыли стелу "Сердце матери"

МАХАЧКАЛА, 22 ноя — РИА Новости. Во дворе республиканского перинатального центра Дагестана "Мама Патимат" в Махачкале открыли памятник — стелу "Сердце матери — сердце России", а также заложили аллею, посвященную матерям Дагестана, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Открытие двухметрового памятника приурочено к пятилетнему юбилею регионального отделения Всероссийского общественного движения "Матери России", а также ко Дню матери.

Республиканский перинатальный центр принял своего первого пациента 1 июня 2017 года.

В церемонии открытия приняла участие сенатор, руководитель Всероссийского движения "Матери России" Валентина Петренко, председатель регионального отделения движения "Матери России" в Дагестане Таиса Магомедова, представители Минздрава республики, сотрудники центра.

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