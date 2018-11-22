Моор: медицина в Тюмени – полноценная экспортно ориентированная отрасль

ТЮМЕНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Тюменскую медицину уже пора воспринимать как полноценную экспортно-ориентированную отрасль, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Медицинский туризм бурно растет во всем мире, а по параметрам цены и качества Тюмень более чем конкурентоспособна, сказал глава региона, выступая с посланием к областной думе.

"Нужно научиться грамотно "упаковывать" и продавать как цельный продукт медицинские, реабилитационные и рекреационные услуги — и добиваться предельного упрощения и облегчения организационных и правовых процессов", — отметил Моор.

Он предложил создать документ, разрешающий безвизовый въезд в Россию иностранным пациентам с целью развития медицинского туризма.

"Создание документа пациента, аналогичного паспорту болельщика на ЧМ-2018, позволит привлечь в Россию людей, нуждающихся в качественной медицинской помощи. Я прошу наших представителей в обеих палатах Федерального Собрания продумать этот вопрос и выступить с соответствующей законодательной инициативой", — сказал глава региона.

Другие новости региона читайте здесь >>