В Москве на следующей неделе похолодает до минус 11 градусов

Люди на смотровой площадке в Москве. Архивное фото

Люди на смотровой площадке в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Похолодание придет в Москву на следующей неделе, ночью температура понизится до минус одиннадцати градусов, днем — минус восемь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в четверг.

В Москве в выходные прогнозируется облачная и умеренно ветреная погода, местами в городе пройдет небольшой снег, а температура воздуха установится на уровне около ноля градусов.

"С понедельника начнется понижение температуры, и к середине недели температура в ночные часы уже будет где-то в пределах минус шести — минус 11 градусов, дневная температура — минус три – минус восемь. Если в выходные температура будет на один градус выше климатической нормы, то уже к середине следующей недели она будет ниже климатической нормы на три-четыре градуса", — рассказала Позднякова.

По прогнозам синоптика, до середины следующей недели будет наблюдаться небольшой снег и то местами, ветер постепенно будет стихать.