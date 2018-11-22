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Общество

Эксперт выступил за необходимость изоляции террористов в российских тюрьмах

(обновлено: 14:07 22.11.2018)
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© РИА Новости / Вадим БрайдовПерейти в фотобанкЗаключенный в спальне исправительной колонии. Архивное фотоЗаключенный в спальне исправительной колонии. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Осужденные террористы рассматривают колонию и тюрьму как площадку для вербовки новых радикалов, их изоляция важна для профилактики распространения террористической угрозы, считает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Флаг на здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Госдуму внесли проекты о борьбе с распространением экстремизма в тюрьмах

В четверг стало известно, что в Госдуму внесен пакет проектов о предотвращении распространения экстремистской идеологии в тюрьмах.

"Террорист – это человек с промытыми мозгами, идейный, не имеющий, как правило, других смыслов жизни кроме фанатичной веры. За свои преступления он получает значительный срок наказания и рассматривает колонию и тюрьму как площадку для вербовки новых радикалов", — сказал Цветков РИА Новости.

Вербовщик, по словам Цветкова, не менее опасен, чем смертник, на его совести могут быть не один, а несколько терактов, множество покалеченных жизней. "Поэтому изоляция таких людей не только от общества, но и от других осужденных – действенная мера, направленная на профилактику распространения идеологии терроризма и защиты других осуждённых от негативного влияния и промывки мозгов", — заявил Цветков.

Он отметил, что опасность террористической пропаганды в тюрьмах обусловлена тем, что осуждённые испытывают психологический стресс и становятся крайне восприимчивы к вербовке, особенно религиозно-экстремистской направленности.

Заключенные в колонии. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Реализация предлагаемого законопроекта позволит исключить ситуации, когда из тюрьмы, куда сажают одного террориста, могут выйти несколько его сторонников. Это одна из комплексных мер, направленная на обеспечение общественной безопасности, которая поможет российским спецслужбам и правоохранительным органам, ведущим титаническую работу по противодействию и предупреждению террористической деятельности", — подытожил Цветков.

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