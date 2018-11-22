Пойманных за пьянство водителей могут начать проверять при возврате прав

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ГИБДД РФ предлагает обязать лишенных прав за пьяное вождение водителей сдавать кровь и мочу во время медицинского освидетельствования при возврате удостоверения, сообщил начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России Александр Быков.

По его словам, в настоящее время остается актуальной проблема, когда лишенные прав за пьяное вождение граждане приходят их возвращать, зачастую не излечившись полностью от алкогольной либо наркотической зависимости. Как отметил Быков, такие лица получают медзаключения об отсутствии у них противопоказаний к управлению авто.

"Представляется, что обозначенная проблематика обусловлена тем, что при проведении медицинского освидетельствования обязательное исследование биологических сред организма человека (мочи, крови) не предусмотрено. Таким образом, если у лица нет явных признаков характерных заболеваний, обнаружить которые возможно только путем лабораторных исследований, не исключается возможность получения им медицинского заключения", — пояснил Быков.

Он добавил, что ранее Минздрав уже разработал законопроект для решения данной проблемы. Он наделял судей правом при назначении наказания в виде лишения прав за пьяную езду обязать водителей пройти обследование врачом-психиатром-наркологом при возврате документа. Данная законодательная инициатива не была реализована.

"В настоящее время прорабатывается возможность разрешения данной проблематики путем внесения изменений в нормативные правовые акты Минздрава России", — подчеркнул Быков.

Согласно действующему законодательству, водитель должен предоставить справку о прохождении медицинского освидетельствования, если его лишили прав по КоАП РФ за пьяное вождение (часть 1 статьи 12.8), за отказ от медосвидетельствования (часть 1 статьи 12.26), а также за употребление алкоголя, наркотиков сразу после аварии, к которой он причастен (часть 3 статьи 12.27). При этом опубликованное месяц назад постановление правительства не обязывает предоставлять эту справку лишенного прав водителя, который в пьяном виде стал виновником ДТП с пострадавшими и жертвами.

Как объяснил агентству первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, формально нормативно-правовой акт приведен в соответствие с законодательством, так как в УК РФ нет описанной процедуры возврата прав управления. По этой причине нормы КоАП РФ нельзя применять в тех случаях, если вопрос касается водителя, лишенного прав управления за уголовное преступление.