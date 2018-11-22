Скворцова и губернатор Приангарья обсудили развитие медотрасли региона

ИРКУТСК, 22 ноя – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече в Москве обсудили актуальные вопросы развития сферы здравоохранения региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Скворцова и Левченко обсудили, в частности, вопросы привлечения федерального финансирования для оснащения современным радиологическим оборудованием Иркутского областного онкологического диспансера, строительства в Иркутске-II нового медицинского комплекса, увеличения квот для Иркутского государственного медицинского университета.

В начале встречи Левченко проинформировал министра о завершении строительства медицинских объектов в Усть-Ордынском Бурятском округе, где за 10 лет – с момента объединения округа с Иркутской областью — построено пять современных медучреждений. В связи с увеличением числа крупных объектов здравоохранения растет потребность и во врачебных кадрах, особенно ощущается нехватка участковых терапевтов и педиатров. Губернатор региона обратился к министру с просьбой увеличить квоту целевого приема в Иркутский государственный медицинский университет.

Также обсуждался ход строительства радиологического корпуса ГБУЗ "Областной онкологический диспансер".

"Мы встречались с президентом России Владимиром Путиным в феврале этого года и договорились о том, что по этому объекту будет оказана поддержка из федерального бюджета. Строительство мы уже начали. И сейчас решили, что пока возводится радиологический корпус, а его планируется ввести в строй в 2022 году, будет оказана помощь из федерации по покупке дорогостоящего оборудования для лучевой терапии", — сказал Левченко.

Еще одной темой встречи стала поддержка из федерального бюджета строительства медицинского комплекса в Иркутске-II, где главным образом будут обсуживаться работники Иркутского авиационного завода. Сейчас детская поликлиника и женская консультация медсанчасти завода расположены в приспособленных помещениях. Левченко отметил, что объект уже спроектирован и прошел экспертизу. Сметная стоимость медицинского комплекса превышает 1,3 миллиарда рублей.

"Правительство Иркутской области в установленном порядке направит бюджетную заявку в министерство здравоохранения РФ для включения софинансирования строительства в проект федеральной адресной инвестиционной программы в части государственной программы РФ "Развитие здравоохранения" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов", — говорится в сообщении.

На встрече также шла речь об обеспечении лекарственными препаратами людей, страдающих жизнеугрожающими и орфанными заболеваниями.

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